ARA Rettungshubschrauber flog 15.000. Einsatz

Die Erfolgsgeschichte der ARA Flugrettung begann vor 19 Jahren. Da wurde in Fresach in Kärnten der der Notarzthubschrauber RK1 in Betrieb genommen. Seit 1997 sorgt die ARA Flugrettung auch in Reutte in Tirol für notfallmedizinische Versorgung aus der Luft. Das gemeinnützige Unternehmen, an dem die deutsche DRF Luftrettung zu 80 und das Kärntner Rote Kreuz zu 20 Prozent beteiligt sind, hat sich in den letzten Jahren sukzessive auf die Luftrettung im alpinen und hochalpinen Bereich fokussiert.