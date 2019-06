„14 Jahre nach Flut weiterhin ohne Schutz“

1,2 Meter unterhalb des Höchststandes am Mittwoch (6,32 Meter) lag gestern Nachmittag der Inn-Pegel bei Innsbruck. Nach 2900 Einsätzen und 3300 Alarmierungen bei der Leitstelle Tirol hat sich die Lage vorerst beruhigt. Die Schneeschmelze sorgt aber weiter für einen hohen Wasserstand, nun blicken die Experten auf Gewitter. „Der Schwerpunkt liegt am Samstag am Alpennordrand und im Unterland, also nicht im Einzugsgebiet des Inns“, heißt es von der ZAMG. Auch der Regen am Sonntag sollte den Inn nicht entscheidend beeinflussen.