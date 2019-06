Weltrekord: So schnell war ein Rasenmäher noch nie

Fetter Rekord von Honda

Honda hatte nun mit dem Mean Mower Mk 2 bessere Bedingungen beim Rekordversuch - und im Vergleich zur ersten Generation 2014 einen deutlich stärkeren Antrieb. Diesmal steckt das Vierzylinder-Triebwerk aus der Honda Fireblade (Modelljahr 2017) unter der Haube. 192 PS stehen zu Buche. Nachdem das Gerät bereits vergangenes Jahr fertig war, trat es nun am Lausitzring offiziell an. Das Ergebnis: von 0 auf 100 mph (=160,934 km/h) in 6,29 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 242,99 km/h. Die 100 km/h schafft er in knapp über drei Sekunden. Gefahren wurde der rasende Mäher von der britischen Kart-Racerin und Stunt-Frau Jessica Hawkins.