Fans in Sorge wegen extrem dürrer Celine Dion

Seit dem Tod ihres Mannes Rene Angelil im Jahr 2016 scheint es so, als würde Celine Dion immer weiter an Gewicht verlieren. Schon während der Fashion Week in Paris Anfang des Jahres sorgte die Sängerin aufgrund ihrer schmalen Silhouette für reichlich Schlagzeilen. Jetzt facht ein Foto, das die 51-Jährige auf Instagram gepostet hat, erneut die Sorge der Fans an.