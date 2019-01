Celine Dion ist nur noch Haut und Knochen

In einer glitzernden Abendrobe mit hohem Beinschlitz und auffälligem Ausschnitt wirkt die Sängerin mehr als zerbrechlich. Nicht nur am Dekolleté Dions zeichnen sich spitz die Knochen ab, sondern auch am Rücken. Und auch das Gesicht der Chartstürmerin wirkt geradezu eingefallen, der Blick traurig. Celine Dion wirkt angestrengt und kraftlos. Es scheint fast so, als sei sie am Ende ihrer Kräfte. Und auch weitere Auftritten in Paris geben Anlass zur Sorge.