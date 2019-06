Helfer retten Reh das Leben

So entschloss sich Kommandant Stefan Weisz, die Uniform abzulegen und gemeinsam mit einem jungen Kameraden selbst ins Wasser zu springen. Den beiden Helfern gelang es, das Wildtier an den Hinterläufen zu packen und ihm ein Seil um den Körper zu legen. „So konnten die Kameraden es herausziehen“, schildert Weisz. Nass aber wohlauf wurde das Kitz in dann die Freiheit entlassen.