Zigarettenqualm muss künftig draußen bleiben

Eine, die ihr Lokal freiwillig zur rauchfreien Zone erklärt hat, ist Iris Gappmayr: „Für uns war es eine unternehmerische Entscheidung. Wir möchten jenen, die nicht den Geruch des Glimmstängels an der Kleidung haben wollen, ebenfalls eine Ausgehmöglichkeit bieten.“ Seit Mittwoch wird in ihrem „Kenn i di“ in Tamsweg nicht mehr geraucht. Ein generelles Verbot sieht die Inhaberin aber kritisch: „Ich finde es bedenklich, wenn sich die Politik in unternehmerische Entscheidungen einmischt. Das politische Hin und Her in dieser Frage war verwirrend und sinnfrei.“