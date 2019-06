Verkehrsunfälle forderten mehrere Verletzte

Die 47-jährige Österreicherin bog Mittwochmittag in Fritzens in einen Kreisverkehr und geriet darin mit ihrem Leichtmotorrad auf Pflastersteine. Laut Polizei verlor die Frau die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte in der Folge. Die 47-Jährige, die einen so genannten Jet-Helm trug, zog sich dabei schwere Verletzungen zu.