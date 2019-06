Ausgebranntes Fahrzeug sollte wohl in Fluss landen

Fahrzeug war als gestohlen gemeldet

In der Zwischenzeit wurde das vordere, unbeschädigte Kennzeichen des Autos überprüft und eine erste Vermutung verhärtete sich: „Das Fahrzeug war als gestohlen gemeldet“, erklärt der Polizist weiter. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Pkw wohl absichtlich in Brand gesetzt wurde - und offenbar im Fluss versinken sollte, was dem flüchtigen Täter wohl nicht gelang. Nun wird auf Hochtouren nach dem Lenker des Fahrzeugs gesucht. „Wir haben einige Hinweise, die wir nun alle überprüfen werden“, betont die Polizei.