Prinz George überrascht Lebensmittel-Lieferanten

Dritter in der Thronfolge

Prinz George ist der älteste Sohn des Herzogs und der Herzogin von Cambridge. Er feiert am 22. Juli seinen sechsten Geburtstag. In der Thronfolge ist er die Nummer Drei hinter seinem Vater und Prinz Charles. Seit 2017 besucht George die Thomas‘s Battersea Schule in London. Seine Schwester Charlotte, die im Mai vier Jahre alt wurde, wird im September in derselben Schule eingeschult. Der jüngste, Prinz Louis, wurde im April ein Jahr alt.