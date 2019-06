Alles vom Grill

Wenn die Abenddämmerung hereinbricht und das Feuer immer kleiner wird, und den Kleinen schon wieder langweilig wird, heißt es her mit den Spießen! Diese amerikanische Köstlichkeit, die als S’More bezeichnet wird, eignet sich als perfekter Abschluss für einen gelungenen Abend. Der Name leitet sich aus der Verschmelzung der Worte „Some more“ also „etwas mehr“ ab. Dieser Name passt tatsächlich perfekt, denn wer einmal davon gekostet hat, will tatsächlich etwas mehr davon.