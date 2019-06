Zweitliga-Resümee tut Ried, Linz und Steyr weh

Blau-Weiß Linz: Zweiter in der Herbst-, jedoch Drittletzter in der Frühjahrstabelle! Blau-Weiß ist in dieser Saison als Tiger weggesprungen und als Bettvorleger gelandet. Dazwischen lagen ein vorzeitiger Lizenzverzicht, Verletzungspech und die Rücktritte des Präsidenten und Erfolgstrainers. Viel schlimmer aber: BW Linz hat damit nicht nur eine Saison verloren, sondern viele treue Wegbegleiter und Sympathisanten auch den Glauben an diesen Klub.