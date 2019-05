Innsbruck: 53-Jähriger täuschte Raubüberfall vor

Blick zurück: Am Rosenmontag, gegen 14.30 Uhr, wollte ein stark betrunkener Einheimischer in einem Hinterhof in der Sterzinger Straße von drei noch unbekannten Personen Cannabis kaufen. Als es zu Differenzen bezüglich des Preises kam, zückte einer der Männer ein Messer und raubte dem Opfer einen dreistelligen Eurobetrag. Im Anschluss ergriff der Täter mitsamt seinen Komplizen die Flucht. Eine halbe Stunde später wurde eine verdächtige Person - ein 23-jähriger Somalier - im Zuge der Tatortsbereichsfahndung vorläufig festgenommen. Nach genauerer Überprüfung konnte der Mann jedoch als Täter ausgeschlossen werden. Er hatte für den Tatzeitpunkt ein Alibi, hieß es damals von Seiten der Polizei.