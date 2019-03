Raubüberfall ging ein Streit um Suchtgift voraus

Zunächst war die Kriminalpolizei von vier Tätern ausgegangen, tatsächlich waren es aber offenbar nur drei. Was war geschehen? Am Montag, gegen 14.30 Uhr, wollte „ein stark alkoholisierter Österreicher in der Sterzinger Straße von drei noch unbekannten Personen Cannabis kaufen. Als es zu Differenzen bezüglich des Preises kam, zog einer der Männer ein Messer und raubte dem Opfer die Geldtasche mit einem dreistelligen Eurobetrag“, heißt es vonseiten der Innsbrucker Kripo.