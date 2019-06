Moto G7 Plus: Lenovos neues „Volkshandy“ im Test

Gutes Handling, gelungene Software

Handling und Software haben uns im Test gut gefallen: Durch das in die Länge gezogene Seitenverhältnis von 19:9 ist das Gerät trotz üppiger Diagonale angenehm schmal und liegt gut in der Hand. Bei der Software operiert Lenovo nah an den Android-Vorgaben von Google, verzichtet auf lästige Bloatware und reichert Android mit praktischen Features wie einer Gestensteuerung an. Sicher, Android One böte noch flottere Updates direkt von Google, an der Usability gibt es aber nichts auszusetzen.