Moto G6: Der ultimative Preis-Leistungs-Deal?

Übliche Akkuleistung, erfreulich anschlussfreudig

Die Akkuleistung entspricht dem, was heute üblich ist: Ein Tag Betrieb ist recht problemlos drin, wenn man nicht endlos auf dem Gerät spielt. Meist kommt der Akku am Ende des Tages unter 50 Prozent zu liegen, viele werden also täglich laden. Sparsamere Naturen schinden aber durchaus auch zwei Tage heraus. Geladen wird über das moderne USB-C, ein entsprechendes Ladegerät liegt bei. Der frontseitig angeordnete Fingerscanner macht seine Arbeit zuverlässig und ausreichend schnell.