Rizin-Attentat hätte 100 Menschen töten können

Das Ehepaar muss sich vom 7. Juni an vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten. In dem Prozess legt der Generalbundesanwalt dem 30-jährigen Tunesier und seiner 43-jährigen deutschen Ehefrau zur Last, in ihrer Wohnung in Köln-Chorweiler hochgiftiges Rizin aus Rizinussamen hergestellt zu haben. Den mit Rizin versetzten Sprengsatz wollten die beiden den Ermittlern zufolge in einer größeren Menschenansammlung zünden, heißt es laut „Spiegel“-Informationen.