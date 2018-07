Ehefrau wollte Rizin-Bombe an Zwerghamstern testen

Die 42-jährige Ehefrau des Bombenbauers soll laut einem Bericht der „Bild“ die Lieferung von mindestens 1000 Rizinussamen mit abgewickelt haben. Nachdem ihrem Mann die Herstellung der tödlichen Substanz in dessen Wohnung gelungen sei, habe die Deutsche in einer Kölner Zoohandlung Zwerghamster gekauft, um die Wirksamkeit des Giftes, das später in eine Bombe eingebaut hätte werden sollen, an den Tieren zu testen.