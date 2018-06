Hochgefährliches Gift bei Tunesier (29) gefunden

Ein mutmaßlicher Terroranschlag wohl ungeahnten Ausmaßes ist am Dienstagabend in Deutschland vereitelt worden: In einer Hochhaus-Wohnung in Köln hat die Polizei einen Tunesier verhaftet, der größere Mengen des Weltkriegs-Giftes Rizin gelagert hatte. Im Netz veröffentlichte er zudem radikale Botschaften mit IS-Bezug. Was die Einsatzkräfte besonders beunruhigt: 50 der 150 Rizinsamen sind verschwunden! Ob Sief Allah H. sie zu Übungszwecken verwendet oder einem möglichen Komplizen gegeben hat, ist noch unklar. Laut Ermittlern handle es sich jedenfalls „um das größte Gefahrenpotential, das jemals in Europa gefunden wurde“.