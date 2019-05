Boris Johnson will May an der Spitze ablösen

Noch ist Theresa May nicht zurückgetreten, aber in den Reihen ihrer konservativen Torys hat das Rennen um die Nachfolge an der Partei- und damit auch an der Regierungsspitze in Großbritannien begonnen. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Brexit-Befürworter und frühere Außenminister Boris Johnson ebenfalls um den Spitzenposten kandidieren wird. Am Rande einer Rede in Manchester machte Johnson nach wochenlanger Zurückhaltung stellte er fest: „Ich habe endlosen Appetit, dem Land auf den richtigen Weg zu helfen.“