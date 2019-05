Großbritannien nimmt fix an der EU-Wahl teil

Großbritannien wird in jedem Fall an der Europawahl Ende Mai teilnehmen. Das hat der britische Vizepremier David Lidington am Dienstag in London mitgeteilt. Grund dafür sei, dass eine Ratifizierung des EU-Austrittsdeals vor dem 23. Mai nicht möglich sei. Für Österreich bedeutet dies, dass definitiv zunächst nur 18 statt 19 Abgeordnete in die Straßburger EU-Volksvertretung gewählt werden.