„Zombie-Regierung“ entging Abwahl denkbar knapp

Nächster Akt im Brexit-Drama: Die angezählte britische Premierministerin Theresa May musste sich am Mittwoch einem Misstrauensantrag im Parlament stellen. Labour-Chef Jeremy Corbyn hatte diesen damit begründet, dass „Mays Zombie-Regierung das Vertrauen und die Unterstützung verloren“ habe. Das Votum überstand May denkbar knapp: Gegen ihr Kabinett stimmten 306 Abgeordnete, dafür 325. Damit ist aber wenig gewonnen: Nach dem Schiffbruch, den der EU-Brexit-Deal am Dienstag am Unterhaus erlitt, gibt es aktuell „keine Mehrheit für irgendwas“, wie es eine britische Politologin ausdrückte.