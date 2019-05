1120 Feuerwehreinsätze im ersten Jahresquartal

Selbst an den Schlauch

Um mehr Nachwuchs für den Beruf zu begeistern, öffnet die Innsbrucker Hauptfeuerwache in der Hunoldstraße 17 am Samstag ihre Türen. Unter dem Motto „Feuerwehr zum Anfassen“ kann von 11 bis 17 Uhr jeder einmal in die Rolle der Einsatzkräfte schlüpfen. Das Programm zeigt auf, wie gefährlich der Job ist. Erstmals kann man in einem gläsernen Wassercontainer einen Taucheinsatz live mitverfolgen. Natürlich stehen auch simulierte Löscharbeiten und Mitfahrten in Feuerwehrautos an.