Geschiedenes Ehepaar als Seriendiebe ausgeforscht

Die Diebesbande brach in den vergangenen zwei Jahren in mehrere Sportkantinen, Umkleidekabinen von Sporthallen, Gasthäusern, Firmen und Werkstätten in den Bezirken Wolfsberg, Völkermarkt und St. Veit ein. Insgesamt haben die beiden 35 Einbruchsdiebstähle und drei Einschleichdiebstähle begangen, heißt es seitens der Polizei.