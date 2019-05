3500 Pflichtschüler in Tirol mit Lernstörungen

Mit Legasthenie vergeht die Freude am Lernen

Wer kommt hierher? Es sind Familien, deren Kinder an einer so genannten Lernstörung leiden. Die bekannteste ist die Lese- und Rechtschreibstörung, in der Fachsprache Legasthenie genannt. Kinder vertauschen Buchstaben oder Wörter, haben Schwierigkeiten bei Doppellauten, verlieren beim Lesen die Zeile. Bekannt ist auch die Rechenstörung, genannt Dyskalkulie. „Kinder können diese Schwächen oft lange verstecken, weil sie sehr kreativ sind. Doch sie verlieren dadurch die Freude am Lernen“, plädiert die Expertin an Lehrer und Eltern, genau hinzuschauen. Denn: je früher eine Therapie beginnt, desto größer ist der Erfolg damit.