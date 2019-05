AK Tirol: 51,4 Millionen Euro im Vorjahr erkämpft

Ein Rückblick auf das vergangene Jahr machte die Arbeiterkammer Tirol im Zuge der Vollversammlung am Freitag in Innsbruck. Und die Bilanz kann sich sehen lassen: Alles in allem wurden 2018 in ganzen Land 335.560 Beratungen durchgeführt. Mehr als 51 Millionen Euro konnten für die Mitglieder erkämpft werden.