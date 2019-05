Wieting: „Heben-Übung“ war ein Kinderspiel

So macht eine Übung Spaß! Bei der Jugendfeuerwehr in Wieting ging es um HEBEN: Dafür wurde ein Kugellabyrinth angefertigt. Damit konnten die Kinder und Jugendlichen spielerisch üben. Dabei müssen auf Kommando Hebekissen, Südbahnwinde und Spreitzer bedient werden. Nach der Übung gab es im Cafe Isa W. in Hüttenberg Erfrischungen.