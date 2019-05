Erneut störte Drohne Flugverkehr in Frankfurt

Flugzeuge blieben am Donnerstag eine Stunde am Boden

Erst am Donnerstag hatte eine Drohne den Betrieb am Frankfurter Flughafen komplett lahmgelegt. Nach der Sichtung des Flugobjekts wurde am Donnerstagmorgen der Betrieb am größten deutschen Luftdrehkreuz für fast eine Stunde eingestellt. Auch diese Drohne wurde im Süden des Geländes beobachtet.