Drohnen legen Flugverkehr in London-Gatwick lahm

Passagiere sitzen in Flugzeugen am Rollfeld fest

Zahlreiche Passagiere beschwerten sich in den sozialen Netzwerken darüber, seit geraumer Zeit in ihrem Flugzeug auf dem Rollfeld festzusitzen. Auf der Twitter-Seite des Flughafens hieß es dazu: „Wir entschuldigen uns bei allen betroffenen Passagieren für die Unannehmlichkeiten, aber die Sicherheit unserer Passagiere und Mitarbeiter hat oberste Priorität.“ Gemeinsame Untersuchungen mit der Polizei seien angelaufen. Trotzdem machten Reisende ihrem Ärger Luft und fragten, wie es sein könne, dass Großbritanniens zweitgrößter Flughafen seinen eigenen Luftraum nicht im Griff habe.