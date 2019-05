Deutscher Agent saß mitten im Innenministerium

Spion durfte in die Hochsicherheitszone des Innenministeriums

In der Aussage vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Oktober des Vorjahres zum BVT-Krimi gestand Franz Schnabl aber noch mehr brisante Details: So gab er bei der Einvernahme zu, dass er sich mit dem berüchtigten Agenten Werner Mauss (alias Schneider) sogar direkt in der Hochsicherheitszone des Innenministeriums beim Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Herbert Anderl, getroffen habe.