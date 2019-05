Kremsmünsterer machen Motoren von Autos leiser

Entwicklung für Jaguar

Von Kapseln für Kaffee, Joghurtbecher bis zur Verpackung für Mozartkugeln - die Kremsmünsterer sind echte Tausendsassa. Die hohen Produktionszahlen von Flugzeugen befeuern die Nachfrage nach Bezügen und Sitzkissen, die von Greiner hergestellt werden. In puncto Autoindustrie beschäftigt das Unternehmen auch die Elektro-Mobilität bereits voll: Motorumhüllungen aus hartem Schaumstoff werden vom Standort in Linz an die Premiumhersteller geliefert. „Für Jaguar entwickeln wir gerade ein Produkt“, so Kühner. Hier geht es vor allem darum, die Motorengeräusche zu reduzieren.