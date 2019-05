Eierstockkrebs auf der Spur

„Es ist alarmierend, dass 70 Prozent erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt werden“, so Frauenministerin Dr. Juliane Bogner-Strauß. Eierstock- ist nach Brustkrebs die zweithäufigste Tumorform der Frau. In einem frühen Stadium macht sich der Krebs unspezifisch bemerkbar: „Bauchschmerzen, Blähungen, weniger Appetit - das alles kann auch auf etwas anderes hindeuten“, erklärt Prof. Dr. Christian Marth, Leiter der Frauenheilkunde in Innsbruck.