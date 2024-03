„Älteren Menschen auf Augenhöhe begegnen“

„Es geht eben darum, präventiv anzusetzen und das über alle Lebensphasen. Für unsere älteren Mitbürger Chancengleichheit und -gerechtigkeit herzustellen. Aber auch, um Antworten darauf zu finden, was wir tun können, um am Ende des Lebens nicht so rasch und lange pflegebedürftig zu sein – auch in Hinblick auf die Personalknappheit auf dem Pflegesektor. Es ist derzeit ein bisschen ein Glücksspiel, ob man einen Platz in der Aktugeriatrie bekommt – viele Patienten werden nach einem Spitalsaufenthalt wieder nach Hause geschickt. Die Fachgesellschaft setzt sich hier für eine Verbesserung ein“, so Roller-Wirnsberger.