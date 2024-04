Hilfsprojekt: Endlich wieder sehen können!

Sich in der wohl verdienten Pension einfach nur auszuruhen kam für die in Spanien geborene Dr. Montserrat Masats nicht in Frage: „Mein Beruf war immer Berufung für mich und nicht nur ein Job. Mein Wissen, mein Können und meine Erfahrung wollte ich daher auch Menschen zur Verfügung stellen, die keine finanziellen Mittel haben.“