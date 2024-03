Warum kann ich nicht schlafen?

Wenn die Beine häufig zappeln

Beim Restless-Legs-Syndrom kommt es zu Bewegungsdrang vor allem in den unteren Extremitäten (gepaart mit Missempfindungen) in der zweiten Tageshälfte, die sich in Ruhe noch verstärken. Typischerweise tritt durch Aufstehen und Gehen eine vorübergehende Besserung auf. Während des Schlafes kommen häufig periodische Beinbewegungen vor, die durchaus von den Betroffenen unbemerkt bleiben können, aber den Bettpartner stören oder sogar verletzen können.