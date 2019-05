Dieser Oberkärntner ist Dinosauriern auf der Spur

Jedes Wochenende ist Karl Weiss in den Bergen unterwegs und macht sich auf die Suche nach den uralten Skeletten der Schwimmsaurier. „Bei meinem ersten Fund war ich nur Spazieren. Plötzlich stolperte ich über diesen seltsamen Stein“, erzählt der Oberkärntner, der sich schon seit seiner Kindheit mit Ausgrabungen und Dinosaurierarten beschäftigt. „Auf der Außenfläche des Kalksteins bemerkte ich einen schwarzen Punkt – sofort wollte ich wissen, was sich in der Mitte des Gesteins befindet.“ Zu Hause schlug er ihn dann auf. Und siehe da, darin versteckte sich das Skelett eines Flugsauriers.