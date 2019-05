Arbeitsunfälle in Spittal, Villach und Wolfsberg

Mit Dachdeckerarbeiten war ein Mann aus Millstatt (42) am Freitag in Spittal beschäftigt, als er aus unbekannter Ursache stürzte. Er wollte gerade ein Brett am Dach des Einfamilienhauses befestigen. Die an der Traufe befestigte Absturzsicherung löste sich durch die Wucht des Sturzes. Aus rund vier Metern Höhe landete er am Boden. „Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen“, bestätigt ein Polizist.