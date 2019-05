Glosende Zigarette steckte Balkon in Flammen

Der 48-jährige Hausbesitzer war gegen halb sechs Uhr in der Früh von der Arbeit nach Hause gekommen. Bevor er sich ins Bett begab, zündete er sich auf seinem Balkon in Krumpendorf noch eine Zigarette an. Dass wenige Minuten später sein Balkon in Flammen stehen würde, hatte der Krumpendofer wohl nicht gedacht.