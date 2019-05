Fast 400 Jobs betroffen: Konkursantrag von Vögele

Der österreichische Ableger der Schweizer Modekette Charles Vögele (CVA) hat am Freitag beim Landesgericht Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht. Das Verfahren wurde noch am Freitag eröffnet. Als Gründe gab das Unternehmen Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit an. Zuvor war ein Sanierungsverfahren gescheitert. Von der Pleite sind 360 Gläubiger und 394 Arbeitsplätze betroffen, davon 30 in der Zentrale in der Steiermark.