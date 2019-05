Polizei hörte mit, wie Sohn seine Eltern erstach

Am Dienstagabend ging bei der deutschen Polizei ein Notruf ein. Eine Frau war am Apparat, sagte, ihr Ehemann werde gerade angegriffen - vom eigenen Sohn. Kurz darauf brach das Gespräch ab. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie zwei Leichen - die des 62-Jährigen Mannes und jene der um zwei Jahre jüngeren Anruferin. Der verdächtige 30-Jährige ist in Haft.