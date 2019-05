Vierbeiner „Charly“ rettete vermisste Pensionistin

In der Früh hatte der Sohn der 65-Jährigen bei der Polizei Enns eine Vermisstenanzeige erstattet, worauf eine großangelegte Suchaktion begann, auch ein Polizeiheli war im Einsatz. Gegen Mittag hatte die Suchaktion dann Erfolg, als in einem unwegsamen Waldgebiet der Vierbeiner „Charly“ mit seiner Hundeführerin Tamara Mutenthaler die Pensionistin in einem Wald entdeckte, laut bellte und so auch aufweckte. Die 65-Jährige war unterkühlt, aber unverletzt, so die Polizei.