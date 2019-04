Bankomatknacker-Bande in Klagenfurt verurteilt

„Sehr professionell“, meinte ein niederösterreichischer Polizist in der Verhandlung zu dem Modus Operandi der Gruppe. Er hatte die Kriminellen auffliegen lassen und erklärte den Fall: Die Männer nahmen sich in Tschechien mit gefälschten Ausweisen ein Leihauto, fuhren damit nach Österreich und kundschafteten eine Bank aus. Für die Tat versahen sie das Leihauto mit gestohlenen, einheimischen Kennzeichen, betraten zu viert maskiert das Bankfoyer und knackten dort mit Spezialwerkzeug den Bankomaten. Zwei aus der Gruppe standen Schmiere und warteten in einem zweiten Fahrzeug. Per Funk hielt man Kontakt. Tauchten Passanten auf, wurde abgebrochen.