„Krone“ in El Paso: Epizentrum der Grenzübertritte

Trumps Mauer muss warten

Um diese illegale Einwanderung zu unterbinden, fordert Präsident Donald Trump nach wie vor den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Sie war 2016 eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen und sorgt seit Monaten für heftigen politischen Streit. Für Trumps umstrittenen Plan hat das Pentagon, der Hauptsitz des US-Verteidigungsministeriums, kürzlich eine Milliarde Dollar freigegeben. Statt einer Mauer bekommt Trump nun aber einen Grenzzaun. Dieser soll im Gebiet von El Paso auf 92 Kilometern Länge und mit 5,5 Metern Höhe errichtet werden. Außerdem versetzte die Trump-Regierung im Februar zusätzliche Soldaten an die 3000 Kilometer lange amerikanisch-mexikanische Grenze. Sie sollen dort 240 Kilometer Stacheldraht verlegen. Insgesamt sind nun 4350 Soldaten an der Grenze stationiert. Der Grund für diese radikalen und für viele unbarmherzigen Maßnahmen: An der Grenze zu Mexiko herrscht seit Monaten ein Rekord-Andrang - nicht nur in El Paso, sondern auch in anderen Grenzstädten (siehe Grafik).