Maria Buchmayr geht: „Hab’ nichts falsch gemacht“

Die Grünen Oberösterreichs sind wieder in Männer-Hand. Bei der Landesversammlung wurde Stefan Kaineder gestern, Samstag, mit 92,5 Prozent der Stimmen zum neuen Landessprecher gewählt. Er war der einzige Kandidat. Vorgängerin Maria Buchmayr trat nach sechs Jahren an der Spitze nicht mehr zur Wahl an.