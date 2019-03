Feuerwehren lernen Umgang für Einsätze mit E-Autos

Um Kärntens Feuerwehren einen Praxisbezug sowie mehr Einblick in die Elektromobilität zu geben, organisierte Wolfgang Jessernig, selbst Feuerwehrmann und Experte am Kelag-Kompetenzzentrum für E-Mobilität, daher eine einzigartige Kooperation mit der Landesfeuerwehrschule. „Mehr als 1500 E-Fahrzeuge sind aktuell in Kärnten angemeldet, weit mehr jedoch auf den Straßen unterwegs. Als Feuerwehrmann weiß ich, wie wichtig eine praxisnahe Ausbildung ist“, erläutert Jessernig: „In unserem Fuhrpark haben wir derzeit mehr als 50 E-Autos verschiedener Hersteller, an denen die technischen Besonderheiten einfach veranschaulicht werden können.“