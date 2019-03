Schüler bauen Simulator für Brandübungen in Tunnel

Schüler der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt haben in Zusammenarbeit mit dem Autobahnbetreiber Asfinag einen Brandsimulator für Notfallübungen in Tunnels entwickelt. Dabei wird das Feuer von LED-Lampen simuliert. Mithilfe von Sensoren kann dann auch gleich bewertet werden, wie effektiv ein Löscheinsatz ist.