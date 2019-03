„Addendum“-Beilage flog plötzlich aus dem „Kurier“

„Kurier“-Leser wundern sich über eine für Donnerstag geplante, der Zeitung nun aber wohl doch nicht genehme Beilage des Rechercheportals „Addendum“. Während „Addendum“-Chef Niko Alm offenbar fix von einer Kooperation ausging, will man in der „Kurier“-Chefredaktion nichts von der Zusammenarbeit mit dem Mateschitz-Projekt wissen. Ob es an den für die Zeitung aufgrund ihrer Besitzstrukturen eher heiklen Themen gescheitert ist? Der Immobilieninvestor Rene Benko und Missbrauch in der katholischen Kirche sind jedenfalls heiße Eisen …