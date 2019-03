Benimmregeln für Radfahrer in Fußgängerzone

Im Rahmen der Initiative „Gemeinsam.sicher“ werden in den nächsten Wochen extra Flyer mit den wichtigsten Verhaltensregeln an die Pedalritter verteilt. Schließlich sei das Radfahren in der Fußgängerzone nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt: Demnach dürfe nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden und gegebenenfalls müsse das Rad geschoben werden.