Junge Konditoren bewiesen ihr Können

Die besten der besten Jungkonditoren konnten beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb wieder ihr „süßes“ Können beweisen. Auf den ersten Platz schaffte es Magdalena Trifan, Lehrling der Konditorei Fahrnberger GmbH in Klagenfurt. Auf den zweiten Platz backte sich Coleen Illwitzer von der Konditorei Lienbacher Ernst in Spittal/Drau gefolgt von Claudia Steiner, Konditorei Nussbaumer Rudolf in Gmünd.