Viking Sky: Helmkamera zeigt die ganze Dramatik

Wegen eines Motorschadens ist am Samstag das Kreuzfahrtschiff Viking Sky vor Norwegens Westküste in Seenot geraten. Bei starkem Wind und bis zu acht Meter hohen Wellen trieb das Schiff in einem gefährlichen Seegebiet auf die Küste zu. 460 der mehr als 900 Passagiere wurden in einer dramatischen und stundenlangen Rettungsaktion mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht. Die norwegischen Rettungskräfte veröffentlichten nun ein Video von der Teilevakuierung der Viking Sky - für viele Passagiere war der Flug „entsetzlich“.